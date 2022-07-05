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05 июля 2022 года 15:15
Вероятно восстановление цены акций Kohl''s в ближайшее время - Инвестбанк Синара
Вероятно восстановление котировок акций Kohl''s Corp. в ближайшее время, считают аналитики "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Kohl''s упали в пятницу на 19,6% после того, как ритейлер подтвердил прекращение переговоров о его покупке, попытку которой предпринимает Franchise Group (материнская компания Vitamin Shoppe). Руководство эмитента заявляет, что серьезным препятствием для заключения сделки стало ухудшение условий работы розницы и финансовой среды в целом. Кроме того, с учетом свежих данных о динамике потребительских расходов в сторону понижения был пересмотрен прогноз финансовых показателей Kohl''s на текущий квартал. На наш взгляд, инвесторы чрезмерно негативно отреагировали на новости, и мы ожидаем восстановления котировок бумаг. Напомним, что всего две недели тому назад сообщалось, что Franchise Group рассматривает возможность снижения своей заявки на покупку Kohl''s с $60 до $50 за штуку, но даже цена в $50 предполагает 74%-ную премию к уровню закрытия в пятницу", - пишут эксперты банка в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-KOHLS-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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