Снижение ставок по депозитам формирует запас для дальнейшего смягчения ДКП - "Велес Капитал"

Депозитные ставки близки к минимуму с начала года и продолжают снижение, формируя запас для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБР, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Депозитные ставки банков продолжают резкое снижение, формируя запас для дальнейшего смягчения политики ЦБ. Согласно данным ЦБ, по итогам третьей декады июня средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков потеряла еще 42 б.п., составив 7,72%. Уровень ставки стал минимальным с января текущего года. В том числе ставки по депозитам срочностью 3-6 мес. опустились ниже 6,5%, а ставки 6-12 мес. ушли ниже 7%", - констатирует эксперт.

Сейчас отрицательный спред депозитной ставки к ключевой ставке ЦБ составляет 178 б.п., подчеркивает Кравченко. Аналитик отмечает, что похожая ситуация и уровни ставок наблюдались в цикл смягчения политики ЦБ в 2017г: в мае ключевая ставка составляла 9,25%, а депозитная ставка - 7,6%. ЦБ продолжал снижать ключевую ставку и к концу года ее значение составило 7,75%. Впрочем, снижение ключевой ставки ниже 8% в сегодняшних реалиях возможно лишь при условии ярко выраженной тенденции снижения инфляционных ожиданий и, скорее всего, будет перенесено на начало 2023г, полагает эксперт инвесткомпании.

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