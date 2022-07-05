Рынок акций РФ утром снижается после локального роста на бумагах Русала и Норникеля

Москва. 5 июля. Рынок акций РФ утром во вторник снижается по большинству blue chips в условиях новых антироссийских санкций Японии, локальный рост индексов в начале торгов был вызван ралли акций "Русала" и "Норникеля" на новостях о переговорах о возможном слиянии компаний; индекс РТС снижается на фоне ослабления рубля.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 2200,32 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1220,98 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 56,74 рубля (+1,5 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,7%), "Норникеля" (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,2% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+10,2%), En+ (MOEX: ENPG) (+9,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,4%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Глава "Норникеля" Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию "Норникеля" и "Русала", заявил Потанин в интервью телеканалу РБК. "Я подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния с "Русалом", - сказал он.

При этом синергии в бизнесе компаний Потанин по-прежнему не видит.

"Мы всегда отрицательно относились к такого рода слияниям, поскольку не видели и не видим по-прежнему каких-либо производственных синергий. То есть у нас разные конкурентные преимущества. Здесь богатая руда, дешевая электроэнергия, разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства", - сказал он.

"Но сейчас появились другие факторы. Это устойчивость, это "зеленая" повестка. "Русал" является компанией, которая производит наиболее зеленый алюминий из всех других компаний. "Норильский никель" тоже делает большие усилия в этом направлении, и товары производит - никель, палладий для батареек, для тоже будущей зеленой экономики", - заявил глава "Норникеля".

Кроме того, слияние позволит диверсифицировать акционерный состав и обрести дополнительную санкционную устойчивость, подчеркнул он, а также государственную поддержку для своих проектов в России.

Во вторник японский Минфин сообщил, что Япония в связи с ситуацией на Украине ввела запрет на импорт золота из России и предоставление РФ трастовых, бухгалтерских, аудиторских и консалтинговых услуг. Отмечается, что детали по запрету импорта будут определены министерством финансов позднее.

Кроме того, Япония заморозила активы 57 физлиц и шести организаций РФ, "причастных к дестабилизации восточной Украины".

Тем временем, индекс PMI сферы услуг России в июне 2022 года вырос до 51,7 пункта с майского значения 48,5 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global. Последние данные указали на первое за четыре месяца расширение деловой активности в российском секторе услуг. Хотя темпы роста оказались незначительными, отмечалось улучшение клиентского спроса и возобновление роста новых заказов.

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, цены на нефть не оставляют попыток продвинуться выше на фоне данных ОПЕК о снижении добычи в июне, а также волнений в Ливии и санкций против РФ.

Давление на российский рынок акций во вторник может ослабнуть, так как настроения в мире немного улучшаются. Поддержку позитивному настрою оказывает здоровая экономическая статистика из Китая - индекс Caixin в сфере услуг вырос до 54,5 пункта в июне с 41,4 в мае, указывая на самые быстрые темпы роста с июля прошлого года и первое повышение с февраля на фоне оживления спроса после снятия пандемических ограничений. Кроме того, статистика Японии также производит позитивное впечатление - активность в секторе услуг в июне показала самые быстрые темпы роста более чем за 8 лет.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон во вторник умеренно позитивный, негативом для российского рынка выступает запрет Японии на импорт российского золота, а также товаров, способствующих укреплению промышленности РФ.

Нефть Brent находится в фазе коррекции от района сопротивления в виде средней полосы Боллинджера дневного графика - $116 за баррель. При неспособности преодолеть этот рубеж краткосрочные риски можно назвать понижательными. Фундаментальные факторы рынка, тем временем, по-прежнему указывают на опасность более ограниченного предложения: в Норвегии началась забастовка в нефтегазовом секторе, в результате которой добыча нефти в стране, по данным СМИ, может сократиться примерно на 6,5%.

Индекс РТС при положении ниже 1320 пунктов может быть склонен к движению в район 1150 пунктов (нижняя полоса Боллинджера дневного графика). Индекс МосБиржи остается немногим выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, которая удерживает его от более резкого падения.

Повлиять на настроения, как и ранее, могут корпоративные факторы, в частности, новости в отношении погашения казначейских акций "Норникеля", которое будет обсуждаться на совете директоров. Австралия и Япония на этой неделе ввели санкции против российского золота, но данный факт лишь дополняет сложившуюся ранее непростую обстановку в секторе. На российских биржах продолжают ждать дивидендов, а за рубежом - макроэкономических сигналов, которые позволят судить о перспективе повышения процентных ставок в Европе и США, отмечает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, на фоне отказа ряда эмитентов от годовых дивидендов стимула покупать акции "широким фронтом" у инвесторов нет, сейчас время спекулянтов. Впереди традиционно непростой для фондового рынка август. Геополитическая ситуация не улучшается, отток средств с банковских депозитов продолжается, но это не значит, что эти деньги попадают на фондовый рынок. Массовому инвестору нужен или многомесячный повышательный тренд, или сильное падение индекса. А в условиях "невнятной динамики" индексов деньги проходят мимо фондового рынка, полагает аналитик.

На этой неделе США могут объявить о снижении пошлин на некоторые товары из Китая, что приведет к некоторому оживлению экономики Поднебесной. Кроме этого, ситуация с COVID-19 в Китае развивается в позитивном ключе. Нефтетрейдеры не верят, что визит президента США в страны Ближнего Востока в конце месяца переломит ситуацию на нефтяном рынке и поставки нефти существенного увеличатся. Просьб было уже много, а резервных мощностей для нефтедобычи мало. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, стремясь снизить рекордные цены на топливо. Момент для перелома ситуации в пользу "нефтемедведей" настанет в случае пробития котировками Brent поддержки $97,5 за баррель, считает Верников.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что на нефтяном рынке глобальная картина существенно не меняется: предложение остается ограниченным, в то время как спрос продолжает расти. Ключевые факторы уже нашли отражение в котировках, которые две недели торгуются в диапазоне $108-120 за баррель Brent. Сейчас фьючерсы Brent постепенно восстанавливаются после отскока от нижней границы и могут продолжить движение.

Иранская нефть находится под санкциями с 2019 года. Страна продолжает экспортировать нефть, но использует различные ухищрения, чтобы замаскировать ее для обхода ограничений. Основным покупателем санкционной нефти является Китай, который часть поставок отражает в своей статистике как поставки из Малайзии. Иранская нефть продается с дисконтом, что является компенсацией китайским потребителям за риск. Теперь, когда Китай имеет возможность закупать российскую нефть с еще большей скидкой и более крупными партиями, позиции иранской нефти оказались под угрозой. Чтобы не допустить падения поставок, Иран вынужден снижать цены и предлагать более выгодные условия своим партнерам.

Норвежские нефтяники начинают бастовать в попытках согласовать повышение зарплат для компенсации высокой инфляции. По данным норвежской Equinor, со вторника добыча может сократиться на 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, а в среду - уже на 292 тыс. б.н.э. в сутки, или 13% от всей норвежской добычи. На нефть может прийтись 130 тыс. б/с сокращений, или 6,5% от норвежской добычи.

Периодические забастовки являются отличительной чертой норвежской нефтегазовой отрасли, где профсоюзы имеют большое влияние. Как правило, перебои с добычей длятся не более 3-4 недель. Ожидаемый объем выпадения добычи небольшой, но для дефицитного европейского рынка он может оказаться чувствительным. В какой-то степени перебои с поставками из Норвегии могут поддержать российские поставки, которые до декабря остаются разрешенными в Европе, отмечает Галактионов.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня независимости.

Во вторник в Азии преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,03%), в Европе нет единой динамики (индекс FTSE просел на 0,4%, CAC40 и DAX растут на 0,1-0,4%), растеряли утренний прирост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1% к уровню пятницы).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,1 пункта месяцем ранее на фоне снятия коронавирусных ограничений в КНР. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с июля 2021 года.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые за 4 месяца.

На нефтяном рынке во вторник цены подросли на опасениях по поводу предложения, которые затмевают беспокойство о том, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $113,85 за баррель (+0,3% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $110,33 за баррель (+1,8% к уровню пятницы).

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-14,6%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-4,5%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-3,7%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,2%).

Подорожали бумаги ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+3,2%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+2,8%), акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+2,4%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,35 млрд рублей (из них 1,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,66 млрд рублей на бумаги UC Rusal и 1,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).