Цены на нефть могут показать рост во вторник - BCS Express

Цены на нефть марки Brent могут продолжить подъем на торгах во вторник, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Глобальная картина существенно не меняется: предложение остается ограниченным, в то время как спрос продолжает расти. Ключевые факторы уже нашли отражение в котировках, которые две недели торгуются в диапазоне $108-120 за баррель. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent постепенно восстанавливаются после отскока от нижней границы и могут продолжить движение", - пишет аналитик.

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