Ситуация в российской деловой сфере в целом восстановилась - Банк "Санкт-Петербург"

Ситуация в российской деловой сфере в целом восстановилась, но риски для дальнейшего роста деловой активности сохраняются, что пока продолжает располагать к смягчению ДКП, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург"

Июньский индекс деловой активности в сфере услуг России от S&P Global (ранее - Markit) был опубликован во вторник утром. Как и производственный показатель, индекс для сферы услуг вернулся на уровни выше 50 п., что, по мнению аналитиков банка, свидетельствует о росте деловой активности в стране. Так, за месяц показатель вырос на 3,2 п. до 51,7 п., в то время как ожидался его рост лишь до 49 п.

"Составляющие индекса показали, что число новых заказов выросло впервые с сентября прошлого года, несмотря на продолжающееся снижение экспортных заказов, - отмечают эксперты. - Снижение занятости в российской сфере услуг продолжилось, но существенно замедлилось. Напомним, что производственный показатель ранее указал на первый за четыре месяца рост занятости. Ценовое давление в сфере услуг в июне ослабилось, хоть и менее выраженно, чем в производстве. Так, издержки росли минимальными темпами с февраля этого года, а рост отпускных цен замедлился до минимумов с февраля прошлого года. В целом ситуация в российской деловой сфере восстановилась, но риски для дальнейшего роста деловой активности сохраняются, что пока продолжает располагать к смягчению ДКП".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.