Вероятность ослабления рубля к 70 руб./$1 до конца 2022г по-прежнему высока - BCS Express

Вероятность ослабления курса рубля к доллару США к уровню 70 руб./$1 на горизонте до конца текущего года по-прежнему высока, считает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Техническая формация и накопленные фундаментальные вводные повысили шанс на пробитие уровня 56 руб./$1. И в таком случае ожидаем достаточно оперативного скачка к 61 руб./$1. Поскольку волатильность в рубле находится на экстремальных значениях, суточные ходы от 5% уже не должны удивлять, - пишет аналитик в комментарии. - Что касается более отдаленной перспективы, то до конца года по-прежнему оцениваем высокий шанс на возврат планки 70 руб./$1, на что есть основания: анонс интервенций Минфина через дружественные валюты (юань), восстановление импортных потоков (вероятно, через азиатский рынок), замедление экспорта на фоне эмбарго ЕС и США, монетарное смягчение ЦБ РФ".

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