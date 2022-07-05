Котировки нефти продолжат рост в ближайшие дни - Альфа-банк

Цена нефти сохранит восходящий тренд в ближайшие дни, что может сместить котировки Brent вглубь диапазона $112-117 за баррель, отмечается в материале Альфа-банка.

"При сохранении текущей динамики рынка, указывающей на углубляющийся дефицит топлива в разгар автомобильного сезона, нефтяные котировки могут вновь пойти вверх, закрепившись выше отметки $115/барр. Этому может косвенно поспособствовать ситуация, разворачивающаяся в западном полушарии: так, сокращающийся спред между ценами на нефть марки WTI и котировками Brent указывает на недостаток предложения на топливном рынке США, где правительство тщетно пытается принять дополнительные меры по стимулированию отрасли", - пишут эксперты банка.

По их оценке, ожидаемый дефицит нефтепродуктов может увеличиться в летний сезон, если введенные индийским правительством экспортные пошлины приведут к ограничению экспорта моторного топлива и средних дистиллятов в ближайшие недели. Дефицит может также усугубиться за счёт роста спроса на нефтепродукты в Юго-Восточной Азии, где китайская экономика демонстрирует первые признаки постковидного восстановления в ключевых промышленных провинциях и муниципальных областях.

"Поскольку именно Китай остается единственным крупным игроком на рынке, обладающим значительным запасом свободных нефтеперерабатывающих мощностей, жесткие ограничения экспорта и дальнейшее восстановление китайского спроса могут в значительной степени усугубить дефицит нефтепродуктов по всему миру в ближайшие недели", - полагают в банке.

Наконец, продолжающаяся забастовка на шести норвежских морских нефтедобывающих платформах в Северном море, по мнению экспертов, может привести к снижению добычи в Европе на 130 тыс. барр./сутки уже на этой неделе, тогда как затянувшийся форс-мажор на экспортных терминалах в портах ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC), сообщения о котором разлетелись во вторник, может вывести с рынка порядка 0,8 млн барр./сутки, что, в свою очередь, может нивелировать усилия стран-участниц МЭА по поставкам дополнительных 1 млн барр./сутки из стратегических резервов.

"Учитывая все перечисленные выше факторы, мы полагаем, что в ценах на нефть в ближайшие дни будет преобладать восходящий тренд, что может сместить котировки Brent вглубь диапазона $112-117/барр. Опережающую динамику мы ждём и в ценах на нефть марки WTI, которая может протестировать $115/барр. на этой неделе", - прогнозируют стратеги Альфа-банка.

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