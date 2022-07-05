Снижение ставок по вкладам повышает сравнительную привлекательность ОФЗ - ПСБ

Снижение ставок по банковским рублевым вкладам повышает сравнительную привлекательность ОФЗ, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Ожидаем, что во вторник ОФЗ срочностью более 3-х лет будут торговаться в диапазоне 8,8-9% годовых. Дальнейшее снижение цен ОФЗ будет сдерживать повышение сравнительной привлекательности облигаций на фоне снижения ставок банков по рублевым вкладам и введения комиссий по валютным остаткам. По данным ЦБР, в конце июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 7,72% (минус 42 б.п. за декаду и минус 213 б.п. за месяц)", - отмечает эксперт.

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