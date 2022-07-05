Доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях во вторник - Инвестбанк Синара

Доходности ОФЗ останутся на текущих уровнях на торгах во вторник, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин

"ОФЗ в понедельник показали разнонаправленную динамику на фоне заметного снижения торговой активности. Доходности в коротком участке кривой снизились примерно на 5 б. п. до 8,3-8,6% годовых, в среднем и дальнем участках наблюдался рост примерно на такую же величину - до 8,8-9% годовых. В лидеры по обороту вышли самые короткие бумаги - ОФЗ серии 26209 с погашением 20 июля, доходность которых на момент закрытия составила 9,55% годовых (+18 б. п.). Весьма вероятно, что в отсутствие явных триггеров рынок во вторник останется вблизи текущих уровней", - пишет эксперт банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.