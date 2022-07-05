Рубль, вероятно, будет консолидироваться около 55 руб.$1 во вторник - Sber CIB

Рубль, вероятно, будет консолидироваться около краткосрочного равновесного уровня 55 руб.$1 в течение торговой сессии во вторник, полагают аналитики Sber CIB.

Нефтяные котировки во вторник поддерживают оптимистичные данные по деловой активности в сфере услуг Китая за июнь. По мнению экспертов инвестбанка, из-за дефицита на рынке нефти цены на нефть марки Brent во второй половине дня могут вырасти до $115-116 за баррель.

"Доходность коротких ОФЗ в ближайшие дни продолжит снижаться активнее, чем долгосрочных. Это объясняется тем, что в июле предстоят крупные погашения ОФЗ, и многие инвесторы, ожидая получения выплат, предпочитают заранее открывать новые позиции в краткосрочных бумагах", - отмечают аналитики.

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