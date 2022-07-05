Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2200-2250п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 2200-2250 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Эксперт не исключает продолжения инерционного снижения бумаг "Газпрома", что окажет негативный сантимент на рынок в целом.

Аналитик банка напоминает, что в понедельник индекс Мосбиржи (-0,1%) завершил день в символическом минусе из-за разнонаправленного движения ключевых бумаг. Падение бумаг экспортёров было компенсировано подорожавшими акциями финансового сектора.

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