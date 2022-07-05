Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 5 июля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник могут чуть подрасти благодаря как позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, так и ожиданиям дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 22 июля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на фондовых площадках США в понедельник не проводились в связи с праздничным днем в США (День независимости).

При этом фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах во вторник. Исключением является лишь индекс Shanghai Composite. Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов чуть более 1%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:05 МСК вырос на 0,6%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,1 пункта месяцем ранее на фоне снятия коронавирусных ограничений в КНР. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с июля 2021 года. Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК подрос на 1,4%. Вместе с тем шанхайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,6%. Резервный банк Австралии (центробанк страны) принял решение поднять ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 1,35% годовых. Банк начал повышать ставку в мае - тогда шаг составил 25 базисных пунктов, в июне ставка была поднята на 50 базисных пунктов. Согласно прогнозу центробанка, инфляция в Австралии в 2022 году составит 7%, что выше целевого диапазона 2-3%. "На обуздание инфляции скорее всего уйдут годы", - говорится в сообщении регулятора.

В свою очередь цены на нефть демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу предложения, с одной стороны, и беспокойства о том, что рецессия в мировой экономике может ударить по спросу на энергоносители, с другой стороны. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК во вторник составила $112,99 за баррель, что на 0,45% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,68%, до $113,50 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $109,69 за баррель, что на 1,16% выше итогового значения предыдущей сессии. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США, к закрытию рынка в пятницу стоимость контрактов выросла на 2,5%, до $108,43 за баррель.

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти. Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 2 раза по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 4,883 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,732 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 4 июля вырос на 0,06% по отношению к пятнице и составил 107,58 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (2-4 июня) 0,13%, поднявшись до 782,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Европлан-001Р-01" (+1,5%), "Газпром капитал БО-05" (+0,67%) и "АФК Система-1Р-14" (+0,45%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-01" (-0,53%), "ГТЛК-001Р-15" (-0,49%) и "Сбербанк-002Р-01" (-0,42%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 8-9-го купонов, еще 50% - при погашении. Ожидаемая дюрация составит около 4 лет. Техразмещение запланировано на 12 июля.

ГК "Автодор" 13 июля начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-15 объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,39% годовых, купоны годовые. Выплата 1-го купона будет производиться в дату окончания 17-го купона. Срок обращения выпуска - 27 лет, начиная с 17-го года с даты начала размещения по займу предусмотрена ежегодная амортизация. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) установило ставку 13-20-го купонов облигаций 7-й серии на уровне 0,01% годовых. Компания разместила выпуск 10-летних облигаций на 5 млрд рублей в июле 2016 года по ставке 11,5% годовых. Ставка текущего купона - 9,25% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 14 июля.