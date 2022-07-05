Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика в Китае, России и США:

- во вторник в Китае и в России выходят июньские индексы PMI в секторе услуг;

- в США будут опубликованы данные по объему промышленных заказов за май.

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