Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2180-2230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, с изменением в пределах 1%, в диапазоне 2180-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Неоднозначное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, однако внутри дня он имеет потенциал для коррекционного повышения в район 2240-2260 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2170, 2150 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2260 пунктов".

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