Ближайшие перспективы рынка нефти в целом позитивны - ПСБ

Ближайшие перспективы нефтяного рынка в целом позитивны, возможен рост цены нефти марки Brent до $120 за баррель, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Утром вторника цены на нефть слабо корректируются. Допускаем, что котировки перейдут к консолидации в ожидании открытия торгов в США после выходного, но в целом позитивно оцениваем ближайшие перспективы рынка нефти - высокий спрос на энергоносители в развитых странах и в ослабляющем карантинные ограничения КНР в сочетании с рисками по поставкам способны подтолкнуть стоимость фьючерсов на нефть марки Brent к росту в направлении $120 за баррель. Ждем поддержки и от официальных недельных данных по запасам в США, которые выйдут в четверг", - указывает аналитик.

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