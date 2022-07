Нефть дорожает на опасениях по поводу предложения

Рынки акций Азии растут во вторник за исключением шанхайского индекса. Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах во вторник. Исключением стал лишь индекс Shanghai Composite.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:00 МСК прибавил 0,8%.

Среди лидеров роста - акции никелевой Pacific Metals Co. Ltd. (+5,5%), предоставляющей медуслуги онлайн M3 Inc. (+4%) и одного из крупнейших розничных продавцов одежды в Азии Fast Retailing Co. Ltd. (+3,7%).

Бумаги японского оператора сети аптек Kusuri No Aoki Holdings Co. подешевели на 9%. Компания сократила чистую прибыль в фингоду, завершившемся 20 мая, на 18,4%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:05 МСК поднялся на 0,6%.

В число лидеров подъема котировок в составе гонконгского индекса выходят акции китайской биотехнологической компании Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+8%), которые растут на сообщениях в СМИ о том, что компания в скором времени может быть вынесена из черного списка США.

Стоимость китайского оператора сервиса цифровых платежей Yeahka Ltd. упала на 15,5%. Компания объявила о выпуске конвертируемых бондов на сумму $70 млн.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне вырос до 54,5 пункта с 41,1 пункта месяцем ранее на фоне снятия коронавирусных ограничений в КНР. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с июля 2021 года.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые за 4 месяца.

Шанхайский Shanghai Composite просел на 0,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:15 МСК подрос на 1,4%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 0,5%, акции конкурирующей LG Electronics Inc. подорожали на 5,4%.

Инфляция в Южной Корее в июне достигла максимального уровня с ноября 1998 года. Потребительские цены в стране выросли на 6% в годовом выражении после подъема на 5,4% месяцем ранее, согласно данным статистического ведомства Южной Кореи. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 5,9%, пишет Trading Economics.

В помесячном выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 0,6% с 0,7% в мае.

Аналитики после выхода данных по инфляции ожидают повышения ключевой ставки Банком Южной Кореи на июльском заседании сразу на 50 базисных пунктов, а не на обычные 25 б.п. Центробанк страны поднимал ключевую ставку с августа 2021 года по итогам пяти заседаний подряд. На данный момент она составляет 1.75% годовых.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,6%.

В лидерах роста в Австралии находятся акции добывающей золото Regis Resources Ltd. (+10%) и биотехнологической Polynovo Ltd. (+9%).

Бумаги производителя детского питания BUBS Australia Ltd. прибавляют в цене 3,2%. Компания объявила о допэмиссии акций на сумму $43,2 млн для привлечения средств на развитие новых проектов, в том числе в США.

Резервный банк Австралии (центробанк страны) принял решение поднять ключевую ставку на 50 б.п. до 1,35% годовых. Банк начал повышать ставку в мае - тогда шаг составил 25 б.п., в июне ставка была поднята на 50 б.п.

Согласно прогнозу центробанка, инфляция в Австралии в 2022 году составит 7%, что выше целевого диапазона 2-3%. "На обуздание инфляции скорее всего уйдут годы", - говорится в сообщении регулятора.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов во вторник на фоне сохраняющихся опасений по поводу предложения, которые затмевают беспокойство о том, что рецессия в мировой экономике ударит по спросу на энергоносители, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:58 МСК во вторник составляет $113,65 за баррель, что на $0,15 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,87 (1,68%), до $113,50 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,36 за баррель, что на $1,93 (1,78%) выше итогового значения предыдущей сессии. Основные торги на NYMEX в понедельник не проводились из-за выходного в США (День независимости), к закрытию рынка в пятницу стоимость контрактов выросла на $2,67 (2,5%), до $108,43 за баррель.

Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) во вторник начала забастовку на месторождениях. По оценкам организации, добыча нефти в стране в связи с этим может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, что составляет 6,5% ежедневного производства нефти.

Забастовку организует профсоюз Lederne, объединяющий менеджеров различных уровней и отраслей. Члены организации в конце прошлой недели проголосовали против заключенного с представителями компаний соглашения об увеличении зарплат.

Цены на нефть с начала года выросли почти на 50% на фоне восстановления мировой экономики и перебоев с поставками из-за ситуации на Украине. Между тем в минувшем месяце котировки подверглись давлению в связи с признаками приближающейся рецессии в американской экономике на фоне мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по борьбе с инфляцией.

Инвесторы также следят за постепенным снятием антиковидных ограничений в Китае, где продолжают происходить вспышки коронавирусной инфекции.