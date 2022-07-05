Среднесрочно возможны притоки денег на рынок российских корпбондов - BCS Express

Возможны притоки денег на рынок российских корпоративных облигаций в среднесрочной перспективе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"ОФЗ "сползают" четыре сессии подряд, тогда как корпоративные облигации преимущественно стабильны. В условиях стремительного падения банковских ставок в среднесрочной перспективе весьма вероятны притоки на рынок бондов. Тем более в среднесрочных корпоративных облигациях все еще можно найти доходности к погашению более 11-12% годовых. При этом отметим, что удержание долгосрочных бумаг сейчас предполагает повышенные риски. Основной рост в них уже произошел, так что дюрацию портфеля облигаций можно снижать. К тому же от рубля ожидаем постепенного ослабления, что не позволит ЦБ РФ столь же агрессивно снижать ключевую ставку", - указывает аналитик в обзоре.

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