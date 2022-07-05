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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций РФ во вторник - "Фридом Финанс"
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05 июля 2022 года 09:13

Вероятна смешанная динамика торгов на рынке акций РФ во вторник - "Фридом Финанс"

Вероятно продолжение смешанной динамики торгов на рынке акций во вторник, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Акции, которые резко корректировались в понедельник, скорее всего, покажут отскок, отмечает эксперт.

Диапазон торгов для индекса Мосбиржи в течение сессии, по мнению Ващенко, составляет 2200-2250 пунктов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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