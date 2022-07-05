Распродажи усилятся в случае пробоя вниз уровней 2165-2235п по индексу Мосбиржи - BCS Express

Распродажные настроения на российском рынке акций могут усилиться в случае пробоя вниз уровней 2165-2235 пунктов по индексу Мосбиржи, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи сейчас находится около нижней границы бокового коридора последних месяцев. Ключевая зона торможения - 2165-2235 пунктов. В случае ее пробоя вниз распродажные настроения на рынке усилятся. Сыграют свою роль как технический фактор (выход из коридора), так и фактор ухудшения общего сентимента, когда на рынке за три месяца так и не получилось сформировать устойчивый восходящий тренд, и рынок пошел в сторону наименьшего сопротивления. При таком раскладе резко вырастут риски сползания индекса в сторону диапазона 1850-2000 пунктов. В условиях достаточно большого количества дивидендных "гэпов", ожидающихся в предстоящие 2,5 недели, такой сценарий выглядит вполне допустимым", - пишет аналитик в комментарии.

При этом Карпунин отмечает, что даже если учесть реализацию описанного выше сценария, просадка, вероятно, может быть непродолжительной. "Важным фактором поддержки выступит общее снижение процентных ставок по вкладам в банках. В условиях невысокой ликвидности и ограниченного free-float даже небольшие перетоки на фондовый рынок способны оказывать сильное влияние на котировки", - указывает он.

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