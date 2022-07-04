.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль закрыл торги умеренным понижением к доллару и евро в ожидании действий правительства РФ по нормализации курса
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ мае составило 1,7%
В мае снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,7% после снижения на 1,6% в апреле, сообщил Росстат. В январе-мае показатель повысился на 2,8%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение на 2,8%
 
Параметры экономических статей УК могут пересмотреть
В России могут пересмотреть параметры определения крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК. Это следует из законопроекта, на который ссылаются "Известия". Согласно документу, порог этих показателей предлагается увеличить в два...
 
С госпрограмм в 2023–2025 гг. могут снять 1,6 трлн рублей расходов
Минфин предложил отказаться от 1,6 трлн рублей расходов по госпрограммам в 2023–2025 годах. Кураторам направлений нужно. Минфин предложил снять более 500 млрд руб. расходов бюджета с госпрограмм и непрограммных направлений в следующем году. План...
 
Население лишили льгот при техприсоединении к электросетям
Правительство отменило льготное технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет "Коммерсантъ" В 2009 года плата удерживалась на уровне в 550 рублей за 15 кВт, теперь минимальная ставка - 3 тыс. рублей за 1 кВт, с 2024 года -...
 
04 июля 2022 года 19:36

Рубль закрыл торги умеренным понижением к доллару и евро в ожидании действий правительства РФ по нормализации курса

Москва. 4 июля. Доллар США и евро выросли на "Московской бирже" по итогам торгов понедельника, рубль снизился к бивалютной корзине в ожидании новых мер российских властей по нормализации курса и в условиях сниженной активности рынка.

Курс доллара США составил 55,24 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 57,75 руб./EUR1, подорожав на 1,21 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 95,15 копейки - до 56,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника понижением к доллару и евро при сниженной активности рынка и в ожидании заседания правительства РФ, на котором будут обсуждаться меры по нормализации валютного курса, которое на прошлой неделе анонсировал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, правительство намерено обсудить проблематику курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Торги проходят при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты по случаю празднования в стране в понедельник, 4 июля, Дня независимости.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, рубль ослабел к основным валютам по итогам прошедшей недели, пара "доллар-рубль" торгуется в диапазоне 54-55 руб./$1. "Коррекция курса прошла на фоне заявлений правительства о намерении провести совещание по вопросу чрезмерного укрепления национальной валюты. Набор возможных мер со стороны правительства выглядит достаточно ограниченным. Идея начать формировать резервы из валют дружественных стран довольно трудно реализуема из-за ограниченной конвертируемости данных инструментов. Тем временем продолжают смягчаться условия работы экспортеров, несырьевая выручка полностью освобождена от необходимости репатриации с зарубежных счетов компаний. ЦБ также продолжил смягчать меры валютного контроля, теперь частные лица могут переводить до $1 млн в месяц на свои счета в иностранных банках. Кардинально поменять ситуацию с крепким рублем, на наш взгляд, по-прежнему может только восстановление импорта", - говорит Алексеев.

"Рубль продолжает отступать. С одной стороны, это могут быть реакции на окончание очередного налогового периода в России, когда спрос на рубли сокращается. С другой, инвесторы вполне могут пересматривать среднесрочные ориентиры на фоне разговоров о вероятных интервенциях. Кроме того, ранее были смягчены рамки валютного контроля со стороны Центробанка, это тоже могло заставить рубль снижаться", - отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в июне 2022 года снизился на 9,8% г/г - до 73,5 трлн рублей, тогда как в июне 2021 года он составил 81,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. Среднедневной объем торгов упал более чем в два раза - до 43,3 млрд рублей со 103,6 млрд рублей в июне 2021 года.

Объем торгов на валютном рынке упал на 33% и составил 17,8 трлн рублей (26,8 трлн рублей в июне 2021 года). На торги инструментами спот пришлось 7,5 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 10,3 трлн рублей.

Секция денежного рынка, как и в предыдущий месяц, единственная показала положительную динамику. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 23,3%, до 48,4 трлн рублей (39,2 трлн рублей в июне 2021 года), среднедневной объем операций составил 2 302,7 млрд рублей (1 782,5 млрд рублей в июне 2021 года).

Цены на нефть ускорили рост на торгах в понедельник на фоне опасений физического сокращения предложения на мировом рынке.

Так, экспорт нефти из Ливии резко снизился из-за политического кризиса в стране, который привел к приостановке работы двух крупнейших экспортных терминалов. Тем временем, Норвежская ассоциация нефтегазовой отрасли (Norwegian Oil and Gas Association) предупредила о готовящейся забастовке работников отрасли, из-за которой производство в стране может сократиться на 130 тыс. баррелей в сутки, газа - на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Кроме того, в выходные произошел пожар на нефтеперерабатывающем предприятии Mongstad норвежской Equinor. Возгорание на единственном в Норвегии НПЗ было потушено, однако часть мощностей, задействованных в производстве некоторых видов нефтепродуктов, пострадала, отмечается в сообщении компании.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК в понедельник составляет $113,55 за баррель, что на 1,72% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,4 за баррель, что на 1,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Основные торги на NYMEX в понедельник не проводятся из-за выходного в США (День независимости), в связи с чем активность на рынке ниже обычной.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, на прошлой неделе сообщил Минфин РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%.

В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 июля на 1,3182 рубля, до 55,0858 руб./$1, и увеличил курс евро на 82,52 копейки, до 57,1836 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,0991 рубля относительно пятницы и составил 55,1184 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 613,793, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 1,1124 рубля, до 57,2305 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 75,74 копейки, до 57,2188 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 397,009 млн, из которых EUR466,223 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR930,786 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно уменьшились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,25% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали по 7 б.п. - до 9,6% каждая.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 июля 2022 года 19:15
Рынок акций РФ просел во главе с Газпромом, индекс Мосбиржи удержался выше 2200п благодаря ослаблению рубля
Москва. 4 июля. Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips на фоне смешанных внешних сигналов и затишья в санкционной риторике Запада, основное давление на индексы оказали просевшие бумаги "Газпрома", где сохраняются продажи с конца июня после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс Мосбиржи смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.    читать дальше
.
04 июля 2022 года 19:12
Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе - BCS Express
Акции Nike, Paychex и Micron будут интересны на текущей неделе, считает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. "Компания Nike Inc. представила отчетность за I квартал в прошлый понедельник. На постмаркете акции Nike упали на 4%. Квартальный отчет в третий раз подряд выше консенсус-оценки...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 18:28
BCS Express назвал топ-5 акций РФ, интересных для покупок на среднесрочную перспективу
Эксперты BCS Express выделили главные тренды и отобрали топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - "Магнит", "НЛМК", "ЛУКОЙЛ", "РусАл" и "РусАгро". По мнению аналитиков, акции "Магнита" выглядят интересно в среднесрочной перспективе как...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 17:57
Вероятный безопасный портфель акций на рынке РФ - МТС, Интер РАО, Магнит, Норникель, "префы" Сургутнефтегаза - BCS Express
Инвесторам стоит обратить внимание на пять российских акций для формирования в настоящее время безопасного портфеля - "МТС", привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза", "Интер РАО", "Магнит" и ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре эксперта BCS Express Валерия Емельянова. "Пока рынки -...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 17:26
Акции Башнефти могут выглядеть устойчивее рынка в ближайшие дни - BCS Express
Акции "Башнефти" могут выглядеть "устойчивее рынка" в ближайшие дни, при этом более интересно выглядят привилегированные бумаги эмитента, считают аналитики BCS Express. "Решение ГОСА о выплате дивидендов позитивно для динамики цены акций "Башнефти" (дивидендная доходность по обыкновенным акциям по...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 17:02
BCS GM пока сохраняет нейтральную тактическую оценку рынка акций РФ - BCS GM
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) пока по-прежнему сохраняют нейтральную тактическую оценку российского фондового рынка, сообщается в обзоре. "Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций в свете низкого сезона, невысокой активности инвесторов, а также разочаровывающих событий в...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 16:31
Цена на газ в Европе будет расти в течение всего июля - "Фридом Финанс"
Цена на газ в Европе будет расти в течение всего июля 2022 года, не исключен подъем до $2200 за тыс. куб. м., считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Газ в ЕС дорожает с середины июня, его стоимость уже превышает $1724 за тыс. куб. м. В первой половине дня 4 июля котировки...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 16:10
Рубль, скорее всего, пока останется под давлением на фоне ожиданий квазирыночных мер - BCS GM
Рубль по отношению к доллару, скорее всего, останется под давлением на текущей неделе на фоне ожиданий квазирыночных мер со стороны российского правительства, направленных на ослабление валютного курса, сообщается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Мы не исключаем, что в ответ на эти меры...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 15:46
Акции ЛУКОЙЛа, НЛМК и Сбербанка - интересные истории для покупок - BCS Express
Акции "ЛУКОЙЛа", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и Сбербанка в настоящее время - интересные истории по доступной цене, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов. "На рынке сейчас можно найти достаточно доступные по цене интересные истории. К таковым из нефтегазового сектора...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 15:35
Рубль днем отыграл часть утренних потерь на закрытии позиций в ожидании действий правительства РФ по нормализации его курса
Москва. 4 июля. Доллар США и евро сократили темпы роста и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль отыграл значительную часть утренних потерь к бивалютной корзине на закрытии позиций в ожидании новых мер российских властей по нормализации его курса.    читать дальше
.
04 июля 2022 года 15:26
Акции НОВАТЭКа остаются интересной дивидендной историей - "Фридом Финанс"
Акции "НОВАТЭКа" остаются для инвесторов интересной дивидендной историей, говорится в комментарии аналитиков "Фридом Финанс". "Бумаги "НОВАТЭКа" дорожают за счет перетока капитала из акций "Газпрома", который разочаровал инвесторов, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год. "НОВАТЭК" остается...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 15:04
Включение в портфель акций компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля - ITI Capital
Включение в портфель акций российских компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля, отмечается в аналитическом материале ITI Capital. "Даже сейчас, на фоне дорогого рубля, целесообразным выглядит включение в портфель акций экспортоориентированных компаний. Контроль рисков...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 14:42
Участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля - "Велес Капитал"
Доллар находится на двухнедельном максимуме, участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. Эксперт указывает, что на локальном валютном рынке доллар в первые минуты...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 14:21
Рубль может закрепиться в диапазоне 53-55 руб./$1 на текущей неделе - Sber CIB
Рубль может закрепиться в диапазоне 53-55 руб./$1 на текущей неделе, если не будет объявлено о покупках валюты, говорится в комментарии Sber CIB. "Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что укрепление курса на 10 руб. обходится бюджету более чем в 1 трлн руб. Он предложил покупать валюту...    читать дальше
.
04 июля 2022 года 14:01
Пара доллар/рубль имеет потенциал для достижения уровня 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Росбанк
Пара доллар/рубль имеет потенциал для достижения уровня 65 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики Росбанка. "Несмотря на резкий рост волатильности курса рубля в последние дни - коррекция доллар-рубля по отношению к минимальной отметке прошлой недели достигала 5 рублей (интервал...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.