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04 июля 2022 года 19:15

Рынок акций РФ просел во главе с Газпромом, индекс Мосбиржи удержался выше 2200п благодаря ослаблению рубля

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ начал неделю с разнополярной динамики blue chips на фоне смешанных внешних сигналов и затишья в санкционной риторике Запада, основное давление на индексы оказали просевшие бумаги "Газпрома", где сохраняются продажи с конца июня после решения собрания акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год. Индекс Мосбиржи смог удержаться выше рубежа 2200 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2204,66 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1249 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 8,1%.

Доллар вырос до 55,46 рубля (+0,96 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-5,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-4,6%), "Газпрома" (-3,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Московской биржи" (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%).

Подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+8,1%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,5%), "Аэрофлота" (+1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании (прошло в заочной форме 30 июня) утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2021 год, сообщила компания. Решение принято в связи с чистым убытком по итогам года - как по МСФО (34,5 млрд руб.), так и по РСБУ - 45,6 млрд руб. В последний раз "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) выплачивал дивиденды по итогам 2018 года: выплаты составили 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Евгения Линчика, рынок акций в понедельник большую часть дня демонстрировал разнонаправленную динамику "фишек", но к закрытию перешел к небольшому снижению. Во вторник ожидается продолжение смешанной динамики при отсутствии значимого новостного фона, в фокусе участников рынка корпоративные истории. Ориентир по рублевому индексу МосБиржи - 2200-2250 пунктов.

На мировых площадках настроения также смешанные. Инвесторы продолжают оценивать шансы на замедление мировой экономики. Европейские индексы завершают торги ростом, в США выходной из-за праздника. Однако фьючерсы в США скорректировались после пятничного роста, и американский фондовый рынок может оказаться под давлением во вторник.

Нефтяные цены снова совершают попытку роста из-за ожидания еще большего дисбаланса спроса и предложения, в то время как инфляционные риски усиливаются. Краткосрочный ориентир по нефти сорта Brent - $110-115 за баррель, полагает Линчик.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций в понедельник провел торги в слабо волатильной смешанной динамике. Лучше рынка выглядели акции представителей нефтегазового, потребительского и телекоммуникационного секторов. Бумагам экспортеров помогало ослабление рубля. При этом вновь снижались занимающие большой вес в индексе МосБиржи акции "Газпрома", продолжая отыгрывать решение годового собрания акционеров компании отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год и оказывая давление на общую рыночную динамику.

Европейские биржевые индексы двигались разнонаправленно. Экономическая статистика из Германии продолжает выходить хуже прогнозов. Данные по объему немецкого экспорта, вышедшие в понедельник, отразили снижение в мае на 0,5% м/м при ожидавшемся росте на 0,9%, сальдо торгового баланса Германии по итогам последнего месяца весны оказалось отрицательным.

Во вторник ожидаются окончательные данные по PMI в еврозоне в сфере услуг за июнь, а также майский объем промышленных заказов в США. В России состоится заседание совета директоров ГМК "Норникель". Индекс МосБиржи 5 июля будет формироваться в пределах 2180-2280 пунктов, полагает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в понедельник оставался под давлением новостей об отказе ряда эмитентов от выплат дивидендов.

Акционеры ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) и "ФосАгро" (MOEX: PHOR) отказались от выплаты дивидендов за прошлый год, инвесторы были больше разочарованы решением последнего. В середине июня глава "ФосАгро" Рыбников заявил о возможном утверждении выплат за IV квартал прошлого года, а также изучении вопроса дивидендов за I полугодие текущего года, который в ближайшее время должен рассмотреть совет директоров.

Индекс Мосбиржи удержался выше среднесрочной поддержки 2190 пунктов, а индикатор РТС достиг минимума с середины июня на фоне ослабления рубля.

Европа в понедельник подросла. Индекс цен производителей еврозоны в мае порадовал рынки, показав большее, чем ожидалось, замедление темпов роста (до 36,3% г/г и 0,7% м/м), но инфляция все еще остается крайне высокой. Нефть также скорректировалась вверх, но свежих драйверов для развития повышения в условиях спокойного макроэкономического фона пока нет. На неделе инвесторы продолжат оценивать изменения перспектив спроса и предложения на рынке на основе поступающих статданных, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), подросла Европа (индексы CAC 40 и FTSE прибавили 0,4-0,9%, немецкий DAX просел на 0,3%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).

На нефтяном рынке цены в понедельник пытаются продолжить рост предыдущей недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $113,62 за баррель (+1,8% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI - $110,36 за баррель (+1,8% и +2,5% в пятницу).

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,9%), En+ (MOEX: ENPG) (-4,8%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-4,7%), акции ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-4,4%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-4,1%), бумаги ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4,1%), "Совкомфлота" (-3,8%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-3,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,3% и -7,9% "префы").

Акционеры девелопера "ПИК" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила в пятницу компания. В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год. Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, рекомендация по финальным дивидендам "ФосАгро" за 2021 год составляла 390 рублей на акцию, или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

Акционеры крупнейшего зернового терминала в России - ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (НКХП, входит в группу ОЗК) (-1,1%) на годовом собрании 30 июня не приняли решение о выплате дивидендов на 2021 год, говорится в сообщении компании.

Лидерами роста в понедельник выступили акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (+27,6%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+17,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,9%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+5,5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+4,2%), акции "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+3,6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+3,2%).

Акционеры ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на годовом заочном собрании 30 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания.

Акционеры "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2,4% и +1,6% "префы") на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2021 год в 117,29 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2022 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 39,03 млрд рублей (из них 15,54 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,24 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,98 млрд рублей на акции "НОВАТЭКа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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