Рубль днем отыграл часть утренних потерь на закрытии позиций в ожидании действий правительства РФ по нормализации его курса

Москва. 4 июля. Доллар США и евро сократили темпы роста и лишь умеренно повышаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль отыграл значительную часть утренних потерь к бивалютной корзине на закрытии позиций в ожидании новых мер российских властей по нормализации его курса.

Курс доллара США составил 54,77 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 56,86 руб./EUR1, подорожав на 31,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,14 копейки - до 55,71 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно сократил темпы падения и отыграл часть утренних потерь к доллару и евро в условиях сниженной активности рынка. Участники торгов закрывают позиции в ожидании заседания правительства РФ, на котором будут обсуждаться меры по нормализации валютного курса, которое на прошлой неделе анонсировал глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, правительство намерено обсудить проблематику курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Торги проходят при сниженной активности игроков, так как биржи США закрыты по случаю празднования в стране в понедельник, 4 июля, Дня независимости.

"На этой неделе рубль, скорее всего, останется под давлением на фоне ожиданий квазирыночных мер со стороны правительства, направленных на ослабление валютного курса. В то же время, если мы не увидим каких-либо значительных шагов со стороны правительства, курс рубля может остаться на текущем уровне или немного укрепиться под влиянием внешних торговых потоков", - полагают аналитики BCS Global Markets.

"На локальном валютном рынке доллар в первые минуты торгов поднимался до 56,5 руб./$1, обновив двухнедельный максимум. Участники рынка по-прежнему отыгрывают заявления представителей финансово-экономического блока о предполагаемых мерах по сдерживанию укрепления рубля. Кроме того, в утренние часы понедельника корректировались цены на нефть. По итогам июня рубль сумел укрепиться еще на 16,3% к USD, однако в последние недели преимущество российской валюты сошло на нет, а в последние дни месяца доллар отыграл часть позиций. До оглашения мер, направленных на стабилизацию валютного рынка, рубль, вероятно, продолжит постепенно терять позиции. Однако, если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет отыграть часть утерянных за последние дни позиций", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефтяные котировки заметно ускорили темпы роста днем в понедельник после незначительных колебаний в ходе утренних торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 МСК в понедельник составляет $113,11 за баррель, что на 1,33% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $109,69 за баррель, что на 1,16% выше итогового значения предыдущей сессии.

Рынок оценивает перспективы начала экономической рецессии и снижения спроса на нефть с одной стороны и недостаточные поставки энергоресурса с другой.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, на прошлой неделе сообщил Минфин РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%.

В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно уменьшились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,25% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 3 б.п. - до 9,41% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали по 7 б.п. - до 9,6% каждая.