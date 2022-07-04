BCS GM пока сохраняет нейтральную тактическую оценку рынка акций РФ - BCS GM

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) пока по-прежнему сохраняют нейтральную тактическую оценку российского фондового рынка, сообщается в обзоре.

"Мы сохраняем нейтральный взгляд на российский рынок акций в свете низкого сезона, невысокой активности инвесторов, а также разочаровывающих событий в сфере корпоративного управления, однако у розничных инвесторов не так много привлекательных альтернатив для инвестирования своих средств", - отмечает эксперт Вячеслав Смольянинов.

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