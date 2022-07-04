Цена на газ в Европе будет расти в течение всего июля - "Фридом Финанс"

Цена на газ в Европе будет расти в течение всего июля 2022 года, не исключен подъем до $2200 за тыс. куб. м., считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Газ в ЕС дорожает с середины июня, его стоимость уже превышает $1724 за тыс. куб. м. В первой половине дня 4 июля котировки прибавили 8,63%, и это не предел: в середине месяца актив может торговаться по $2000 за тыс. куб. м и выше", - отмечают эксперты.

"Газпром" на июль не бронировал дополнительных мощностей для прокачки газа через Украину, а уже с 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" будут отключены для плановых профилактических работ. В прежние годы при проведении таких работ дефицит восполнялся увеличением объемов транзита газа через Украину, а в этом году подобная компенсация невозможна, поэтому ожидается продолжения роста цен на протяжении всего месяца. Страны ЕС будут стараться закупить побольше газа еще до остановки "Северного потока", что будет стимулировать удорожание сырья в ближайшую неделю. Ко второй декаде мы ожидаем достижения котировками $2000 за тыс. куб. м, а в течение всего месяца не исключаем рост цен и до $2200", - указывают в инвесткомпании.

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