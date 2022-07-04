Акции ЛУКОЙЛа, НЛМК и Сбербанка - интересные истории для покупок - BCS Express

Акции "ЛУКОЙЛа", "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) и Сбербанка в настоящее время - интересные истории по доступной цене, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"На рынке сейчас можно найти достаточно доступные по цене интересные истории. К таковым из нефтегазового сектора стоит отнести "ЛУКОЙЛ" (целевая цена - 6800 рублей за штуку), бумаги которого сейчас выглядят слабее отрасли после текущего отказа от дивидендов, но они могут быть выплачены до конца 2022 года. Из металлургов - "НЛМК" (целевая цена - 310 рублей за штуку), меньше других пострадавший от санкционного давления. В финансовом секторе - акции Сбербанка (целевая цена - 170 рублей за штуку), отличающегося высокой степенью достаточности капитала, и ему, вероятно, не потребуется докапитализация, размывающая капитал", - пишет аналитик в обзоре.

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