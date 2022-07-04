Акции НОВАТЭКа остаются интересной дивидендной историей - "Фридом Финанс"

Акции "НОВАТЭКа" остаются для инвесторов интересной дивидендной историей, говорится в комментарии аналитиков "Фридом Финанс".

"Бумаги "НОВАТЭКа" дорожают за счет перетока капитала из акций "Газпрома", который разочаровал инвесторов, отказавшись от выплаты дивидендов за 2021 год. "НОВАТЭК" остается интересной дивидендной историей благодаря стабильным выплатам, которые в дальнейшем планируется увеличивать", - отмечают эксперты.

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