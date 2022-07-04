Включение в портфель акций компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля - ITI Capital

Включение в портфель акций российских компаний-экспортеров целесообразно даже на фоне дорогого рубля, отмечается в аналитическом материале ITI Capital.

"Даже сейчас, на фоне дорогого рубля, целесообразным выглядит включение в портфель акций экспортоориентированных компаний. Контроль рисков выглядит важнее получения максимальной доходности. Защитными могут по-прежнему быть труднозаменяемые в мировом контексте "РусАл", "Норникель", "АЛРОСА", "Газпром". Включение "Полюса", Polymetal - ответ на возросший спрос на золото. Портфель можно диверсифицировать за счет "ФосАгро", "Роснефти", "Мечела", "Распадской", "НОВАТЭКа", - пишут аналитики инвесткомпании Искандер Луцко, Станислав Юдин и Елизавета Хёрн.

Эксперты подчеркивают, что дорогой рубль повышает привлекательность импорта, который подвергся значительным санкционным потрясениям: "Правительство может быть заинтересовано в выстраивании новых логистических цепочек и может поддержать импортоориентированный бизнес сильным рублем. В этом контексте целесообразно делать ставку и на ретейлеров, и на секторы, ориентированные на внутренний рынок, с относительно контролируемыми валютными рисками, например, на TMT ("Ростелеком", "МТС", "Яндекс", VK)".

В меньшей степени аналитики ITI Capital рекомендуют сектор недвижимости, который должен получить поддержку в среднесрочной перспективе за счет продления программы льготного кредитования ипотеки, использования правительством строительства в качестве локомотива для разгона других секторов. Спрос на акции в секторе электроэнергетики может оставаться под давлением, так как сама отрасль во многом зависит от роста промышленного производства, полагают они.

"С одной стороны, в сложной ситуации ЦБ неизменно поддержит банки, с другой - мировая финансовая система контролируется западными странами, поэтому санкционный удар был особенно чувствителен для банков. Помимо прямых секторальных санкционных ограничений, банки вынуждены будут решать проблемы почти всех секторов, возрастут резервы по "плохим" долгам. Скорее всего, квазигосударственный банковский сектор (ВТБ, Сбербанк) будет использован как один из инструментов правительства для перезапуска экономики", - пишут стратеги ITI Capital.

Они отмечают также, что цены на большинство сырьевых товаров остаются высокими. Тотальное эмбарго на российских экспорт на практике не вводится. Однако при санкциях, ограниченном потенциале господдержки экономики рост цен на экспортные товары, по мнению экспертов, вряд ли способен сдержать девальвацию в течение ближайшего года.

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