Участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля - "Велес Капитал"

Доллар находится на двухнедельном максимуме, участники рынка ждут мер по сдерживанию рубля, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Эксперт указывает, что на локальном валютном рынке доллар в первые минуты торгов поднимался до 56,5 руб./$1, обновив двухнедельный максимум. Участники рынка по-прежнему отыгрывают заявления представителей финансово-экономического блока о предполагаемых мерах по сдерживанию укрепления рубля. Кроме того, в утренние часы понедельника корректировались цены на нефть.

"По итогам июня рубль сумел укрепиться еще на 16,3% к доллару, однако в последние недели преимущество российской валюты сошло на нет, а в последние дни месяца доллар отыграл часть позиций (на максимуме пара опускалась до 50 руб./$1, однако закрытие месяца произошло на уровне 51,45 руб./$1), - напоминает аналитик. - До оглашения мер, направленных на стабилизацию валютного рынка, рубль, вероятно, продолжит постепенно терять позиции. Однако, если шаги по стабилизации курса не убедят инвесторов в серьезности влияния на рубль, то российская валюта сможет отыграть часть утерянных за последние дни позиций".

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