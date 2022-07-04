BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''''КЕЙ 001Р-03, Брусника финанс 001Р-02 и ПИК-Корпорация 001Р-02, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Риск-премии в корпоративном сегменте на минувшей неделе были в целом стабильны. Ощутимый рост G-спредов прослеживается в сегменте High Yield, для которого характерны более высокие риски. Рост волатильности на валютном рынке и распродажи в акциях формируют напряженный сентимент, при которым аппетит к риску уступает место осторожности. Это способствует росту доходностей в спекулятивных облигациях. Тем не менее такую тенденцию нельзя назвать стабильной. Вероятно, по мере улучшения настроений интерес к бондам в High Yield может вновь возрасти", - пишут аналитики инвесткомпании.

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