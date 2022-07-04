Возможное укрепление доллара станет для рынков сырья противодействующим фактором - "Русс-Инвест"

Резкий рост процентных ставок и возможное последующее укрепление доллара станут для рынков сырья противодействующим фактором, считает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Закончилось первое полугодие, в связи с чем хотели бы обратить внимание на динамику основных активов. Несмотря на то что нефть и газ по-прежнему находятся в лидерах роста вследствие серьезных геополитических рисков, перспектива резкого ужесточения денежно-кредитной политики и рост процентных ставок начинают сказываться и на сырьевых рынках, - пишет эксперт в комментарии. - Мы, конечно, не спешили бы с выводом о том, что в ближайшем будущем рынки сырья развернутся вниз вслед за рынками облигаций и акций. Наоборот, предполагаем, что продолжающаяся санкционная война вполне может привести к новому всплеску цен. Но в целом инвесторам необходимо понимать, что резкий рост процентных ставок и возможное последующее укрепление доллара являются для рынков сырья противодействующим фактором, как и возможная рецессия (а в случае нормализации военно-политической ситуации может исчезнуть и военная премия)".

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