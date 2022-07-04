Вероятно сохранение высоких цен на нефть в перспективе нескольких месяцев - "Мои Инвестиции"

Вероятно сохранение высоких цен на нефть в перспективе нескольких месяцев, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Ливийская нефтяная корпорация объявила о приостановке работы в двух нефтеналивных портах в пятницу на фоне усиления протестных движений в стране. Производство нефти в Ливии ранее сократилось до 0,2 млн баррелей в день против 1,2 млн в 2021г. Производство нефти в Ливии уже значительно сократилось, и возобновившиеся протесты не буду катализатором роста ее стоимости. Однако это является дополнением к совокупности факторов: восстановление спроса в Китае, недоиспользование Россией квоты на наращивание производства и сезонное увеличение спроса. С учетом этих факторов мы ожидаем сохранение высоких цен на нефть на горизонте нескольких месяцев", - пишут эксперты телеграм-канала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.