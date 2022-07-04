Рынок акций РФ утром подрос по индексу Мосбиржи, проседают после отказа от дивидендов Газпром, ПИК и Фосагро

Москва. 4 июля. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры (растут нефть и металлы), ослабления рубля и затишья в санкционной риторике Запада; проседают бумаги отказавшихся от дивидендов компаний: "Газпром", ПАО "Группа компаний ПИК", "ФосАгро".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2226,66 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1274,53 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,1%.

Доллар подрос до 55,13 рубля (+0,63 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+3,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,6% и +0,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,9%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,2% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,4%), "Газпрома" (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, дальнейшая динамика индекса РТС во многом зависит от курса доллара. Доллар делает попытку подрасти на фоне известий, что на текущей неделе правительство РФ намерено рассмотреть вопросы, влияющие на курс рубля. Сейчас задача правительства остановить укрепление рубля, а его существенное ослабление возможно только в конце года, когда начнет уменьшаться торговый профицит и расти "параллельный импорт". Сильный рубль мешает сырьевой экономике, а перестраивать экономику на новые технологичные рельсы в условия санкционных ограничений на импорт технологий поздно.

Индекс РТС остается в восходящем канале, нижняя граница которого проходит на отметке 1230 пунктов. Индекс МосБиржи продолжает пребывать в боковом коридоре с нижней границей 2168 пунктов, причем индикатор перешел в "зону медведей". Инвесторы продолжают "зализывать раны" после отмены дивидендов "Газпрома". Планы Запада лишить Россию части доходов от экспорта нефти через механизм установления предельных цен на нее будут сдерживать энтузиазм покупателей. Премьер Японии заявил, что механизм, разработанный Японией вместе с западными партнерами, приведет к снижению цены на российскую нефть в два раза.

Однако, полагает Верников, механизм установления предельных цен на российскую нефть абсолютно не рабочий и может привести к дисбалансам на мировом рынке нефти. Аналитики JPMorgan видят "космический рост нефти" до $380 при наихудшем сокращении добычи в России. При этом мировая экономика будет разрушена и, разумеется, такие котировки будут недолго, отмечает Верников.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в широком диапазоне - 2160-2250 пунктов. Не исключено, что акции "Газпрома" могут приостановить снижение, сбрасывая перепроданность, однако весомых поводов для роста бумаг пока не наблюдается.

На неделе внимание инвесторов будет приковано к протоколам с заседания ФРС (среда), в котором регулятор может более широко раскрыть причины подъема ставки в июне на 75 б.п., наиболее резкого с 1994 года. Кроме того, повлиять на рынки может статистика по рынку труда в США - в пятницу ожидается публикация данных по числу новых рабочих мест вне с/х в США, которые могут показать резкое замедление. Негативный сантимент на глобальных рынках может вновь возобладать, что приведет к снижению мировых индексов на этой неделе, полагает Соловьев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в понедельник можно назвать умеренно позитивным.

В начале торгового дня российский рынок может подрасти и восстановить просадку конца прошлой недели, вызванную "дивидендным шоком" "Газпрома" и отступлением рубля от многолетних пиков.

Предстоящие дни в РФ будут богаты на дивидендные отсечки, перед которыми может наблюдаться повышенный интерес к таким бумагам, как "Газпром нефть", "Татнефть", "Башнефть" (MOEX: BANE), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Роснефть", "Самолет" (MOEX: SMLT), МТС и НМТП, после чего рынок пострадает от дивидендных "гэпов". За рубежом при этом будут ждать протоколов заседаний ФРС и ЕЦБ и новых макроэкономических данных.

Для индекса МосБиржи среднесрочной поддержкой выступает уровень 2190 пунктов, при преодолении которого индикатор рискует обновить минимум с конца февраля 2050 пунктов.

В США в пятницу индексы выросли на 0,9-1,1%, но завершили неделю снижением. В понедельник биржи США закрыты по случаю празднования Дня независимости.

Участники рынка в пятницу оценивали статистические данные и свежую порцию корпоративных новостей.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне упал до минимума за два года - 53 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали снижения до 54,9 пункта, согласно данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), в Европе также нет единого вектора (индекс DAX просел на 0,1%, CAC40 и FTSE растут на 0,5-0,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,7%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабилизировались после роста предыдущей недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $111,66 за баррель (+0,03% и +2,4% в пятницу), августовская цена WTI - $108,42 за баррель (-0,01% и +2,5% в пятницу).

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+24,8%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+11%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+5,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+5%), бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,8%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-2%), "ФосАгро" (-1,6%)..

Акционеры девелопера "ПИК" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила в пятницу компания. В прошлом году "ПИК" перечислил акционерам 22,51 рубля на акцию по итогам 2020 года и еще 22,92 рубля на акцию за I квартал 2021 года - в общей сложности около 30 млрд рублей.

Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании не утвердили выплату финальных дивидендов за 2021 год. Вопрос о рекомендациях по распределению прибыли будет рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, рекомендация по финальным дивидендам "ФосАгро" за 2021 год составляла 390 рублей на акцию, или 130 рублей на GDR (была дана в начале февраля). Общая сумма выплат могла составить 50,5 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,71 млрд рублей (из них 3,49 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,62 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 551,65 млн рублей на акции "ФосАгро").