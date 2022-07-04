Котировки нефти в ближайшие дни будут искать новый справедливый диапазон - BCS Express

Котировки нефти марки Brent в ближайшие дни будут искать новый справедливый диапазон - возможно, между $110 и $120 за баррель, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть в конце недели отскочили на фоне сохраняющихся проблем с доступностью топлива во многих регионах мира. Решение ОПЕК+ не стало неожиданностью, но текущая динамика производства в альянсе заставляет сомневаться в том, что добычу удастся оперативно нарастить. С другой стороны, мы видим большое внимание к теме мировой экономики, которая рискует свалиться в рецессию на фоне рекордной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США. Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник утром торговались примерно на прежних уровнях. Вероятно, в ближайшие дни котировки будут искать новый справедливый диапазон, который может оказаться где-то между $110 и $120 за баррель", - отмечает аналитик инвестиционной компании.

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