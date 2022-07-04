Рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых мер по нормализации курса

Москва. 4 июля. Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых мер российских властей по нормализации курса.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 54,9-56,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 55,82 руб./$1 (+1,32 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 58,3375 руб./EUR1 (+1,8 руб. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,53 руб. к уровню закрытия 1 июля, до 56,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,05 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,98 руб. выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль существенно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании действий российских властей по нормализации его курса. Правительство РФ планирует обсудить эту тему на текущей неделе, сообщил ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, правительство намерено обсудить проблематику курсообразования и влияния на него, в частности - через интервенции в рамках обновленного механизма бюджетного правила.

Российские власти обсуждают проблему избыточного укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме, заявил в пятницу журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. "Занимаемся каждый день", - ответил министр на вопрос о том, когда могут быть приняты решения по механизмам удержания рубля от чрезмерного укрепления.

Нефтяные котировки слабо подрастают утром в понедельник после роста по итогам предыдущей недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в понедельник составляет $111,78 за баррель, что на 0,13% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,55 за баррель, что на 0,11% выше итогового значения предыдущей сессии.

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Цены на нефть в этом году достигали многолетних максимумов, цена Brent в марте превышала $140 за баррель, однако в последние недели котировки снизились до текущих уровней на фоне беспокойства рынка по поводу перспектив экономического роста в будущем и даже рисков рецессии, которые могут подорвать спрос на нефтепродукты.

Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2022 года сложилась в размере $84,09 за баррель, на прошлой неделе сообщил Минфин РФ. За первое полугодие 2021 года она составила $63,35 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 32,7%.

В минувшем месяце цена составила $87,25 за баррель, что в 1,2 раза выше, чем в июне 2021 года ($71,4 за баррель).