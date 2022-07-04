Новые меры по ослаблению рубля вряд ли будут достаточны для перехода в диапазон 60-65 руб./$1 - ITI Capital

Новые меры по ослаблению рубля вряд ли будут достаточны для перехода в диапазон 60-65 руб./$1 c текущих 50-55 руб./$1, считают аналитики ITI Capital.

"Пока мы наблюдаем вербальные интервенции чиновников по аналогии с ситуацией 20 мая, но, по нашему мнению, высока вероятность того, что власти примут меры для ослабления рубля. Однако вряд ли их будет достаточно для перехода курса к диапазону 60-65 руб./$1 c текущих 50-55 руб./$1. Нынешний курс значительно ниже необходимого для обеспечения сбалансированности бюджета и крайне убыточен для металлургического сектора. Риск увеличения дефицита бюджета при текущем курсе на фоне последующих ограничений в отношении экспорта газа, который упал на 49% г/г в июне, и - в будущем - нефти уже вынудил правительство изъять прибыль "Газпрома" за три месяца в размере 1,2 трлн руб. в виде НДПИ", - пишут эксперты инвесткомпании Искандер Луцко, Станислав Юдин и Елизавета Хёрн.

Важной вехой в финансовой политике, по их мнению, станет возобновление действия "бюджетного правила", что подразумевает покупки валют, в основном "дружественных" стран, в частности юаней, рупий и т.д. в эквиваленте более $5 млрд в месяц ввиду увеличения экспорта в Китай и Индию. Сейчас на Китай и Индию приходится порядка 20% экспорта российской нефти и нефтепродуктов. Помимо замещения экспорта ожидается рост объема параллельного импорта, что также приведет к спросу на валюту.

"Учитывая, что объем торгов в валютах "дружественных" стран крайне мал, их влияние на курс на данном этапе будет ограниченным, но будет возрастать вместе с увеличением торгового оборота с "дружественными" странами и сокращением - с "недружественными". Так, например объем торгов пары юань/рубль составляет порядка ?34 млрд руб. в день по сравнению с 140 млрд руб. в день у пары USD/RUB, так как основная часть расчетов (более 70%) за экспорт осуществляется в долларах и евро", - отмечают стратеги ITI Capital.

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