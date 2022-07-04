Вероятны разнонаправленные движения цены нефти в диапазоне $100,5-112,5/барр. в понедельник - Sber CIB

Вероятны разнонаправленные движения котировок нефти марки Brent на торгах в понедельник в пределах диапазона $100,5-112,5 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

"Инвесторы беспокоятся, что из-за вероятного спада в глобальной экономике снизится спрос на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Сейчас на спрос влияет распространение COVID-19 в восточных провинциях Китая", - отмечают эксперты инвестбанка.

Рынок ОФЗ, по мнению аналитиков Sber CIB, в ближайшие дни рынок может отыграть потери, так как после фиксации прибыли доходности выглядят завышенными с учетом предстоящего снижения ключевой ставки. В частности, они на 50-70 б. п. выше середины прогнозного диапазона ключевой ставки на конец года, опубликованного ЦБ по итогам июньского заседания, указывают эксперты.

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