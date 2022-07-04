Пик первичных размещений корпоративных бондов придется на 4К22 - "Солид Брокер"

Размещение корпоративных облигаций набирает обороты, и его пик придется на IV квартал 2022г, когда ключевая ставка ЦБ РФ будет в диапазоне 7-8%, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Эксперты инвесткомпании констатируют, что в июне на внутреннем долговом рынке резко выросло число размещений корпоративных облигаций: 47 выпусков на 116 млрд руб., 92% которых были публичными. Число эмитентов, которых устраивают уровни ставок, сложившиеся на рынке на фоне смягчающейся денежно-кредитной политики ЦБ, увеличивается.

"Рост первичных размещений облигаций происходит, как мы и прогнозировали, - отмечают аналитики "Солид Брокер". - Снижение ключевой ставки неминуемо приводит к активности на долговом рынке. Инвесторы ищут альтернативу депозитам, ставки по которым стремительно снижаются. Пока ЦБ и правительство дают четкий сигнал рынку, что снижение ключевой ставки будет продолжено, а значит всё большему числу эмитентов будет выгодно выходить на долговой рынок. Вдобавок сейчас не происходит размещение ОФЗ, поэтому весь объем корпоративных облигаций легко абсорбируется локальными инвесторами. Мы ожидаем, что пик первичных размещений облигаций придется на четвертый квартал этого года, когда ключевая ставка будет в диапазоне 7-8%".

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