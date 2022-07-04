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04 июля 2022 года 10:48

Позиции рубля может определить обсуждение в правительстве РФ валютных интервенций - ПСБ

Позиции рубля на текущей неделе может определить ход обсуждения в правительстве РФ валютных интервенций, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы полагаем, что на текущей неделе динамику рубля будут определять ожидания решений правительства РФ по возможным валютным интервенциям. Их запуск в условиях некоторого ослабления продаж со стороны экспортеров, естественного после налогового периода, способен подтолкнуть доллар выше, в район 60 руб./$1. Ослабление ожиданий или недостаточно активные меры по госпокупкам валют, не решающие проблемы навеса их предложения, напротив, могут вернуть доллар в зону 50-53 руб./$1", - указывает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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