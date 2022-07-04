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Главная / Мнения аналитиков / Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-120/барр. в ближайшие дни - ПСБ
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04 июля 2022 года 10:36
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-120/барр. в ближайшие дни - ПСБ
Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $110-120 за баррель Brent в ближайшие дни при поддержке фундаментальных факторов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Фьючерс на Brent в первый день июля прибавил 2,4% и смог вернуться выше $110/барр. Способствовали отскоку после двух дней снижения некоторое улучшение общерыночного сантимента, вернувшее покупки на американских финансовых рынках перед "длинными" выходными. А также отраслевые новости: Ливия вновь объявила о форс-мажоре на ключевых терминалах и снижении экспорта до 400 тыс. барр./сутки, примерно трети от привычных уровней, объявлена забастовка в Норвегии, которая может на этой неделе сократить поставки энергоносителей из этой страны на 130 тыс. барр./сутки. В понедельник утром цены на Brent показывают незначительный рост, удерживаясь в нижней части диапазона $110-120/барр.", - отмечает эксперт банка. Аналитик рассчитывает, что данный диапазон сохранит свою актуальность, - поддерживающий фундаментал (высокий спрос и сохраняющийся дефицит предложения в условиях ограниченности расширения поставок) способен нивелировать преобладание консервативных настроений на рынках. "На этой неделе в центре внимания инвесторов будут статистика и новости от ведущих ЦБ, которые могут скорректировать ожидания по траектории торможения мировой экономики и устойчивости инфляционных процессов. Так, в первой половине недели наиболее значимыми станут публикации страновых PMI в секторе услуг (вторник-среда) и протоколов с последнего заседания ФРС (среда). Динамику фондовых и валютных рынков в концовке недели могут задать данные по рынку труда в США и новости от ЕЦБ", - напоминает Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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