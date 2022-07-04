Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит в ближайшие дни 54-56 руб./$1 - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 54-56 руб./$1, а по паре евро/рубль - 56-58 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Курс американского доллара на торгах вырос по отношению к российскому рублю на фоне роста лимитов на внешние переводы физлицами до 1 миллиона долларов и ожиданий мер по ослаблению курса рубля. В нынешних условиях подобное движение - положительный фактор, поскольку слишком крепкий рубль оказывает давление на бюджет для экспортно-ориентированной страны, а также ослабляет конкурентоспособность производства. В центре внимания - анонсированное рассмотрение на текущей неделе вопросов, влияющих на курсообразование рубля. Тем временем на рынке идет активное обсуждение растущей инфляции в Еврозоне, а также решения Германии ввести специальный сбор для потребителей газа", - пишет эксперт банка.

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