Главные события недели - Sber CIB

Ожидается выход отчета по рынку труда в США на текущей неделе, а также публикация данных по инфляции в России за июнь, отмечают аналитики Sber CIB.

4 июля:

- Выходной в США;

- Индекс цен производителей в еврозоне за май;

- Баланс счета текущих операций в Германии за май;

- Индекс доверия инвесторов Sentix в еврозоне за июль.

5 июля:

- Индексы PMI в секторе услуг в Китае и России в июне;

- Решение по монетарной политике Резервного банка Австралии;

- Объем промышленных заказов в США в мае.

6 июля:

- Непроизводственный индекс PMI от ISM в США за июнь;

- Объем промышленных заказов в Германии за май;

- Розничные продажи в еврозоне за май.

7 июля:

- Изменение числа занятых вне сельского хозяйства в США от ADP за июнь;

- Промышленное производство в Германии за май;

- Торговый баланс США за май.

8 июля:

- Индекс потребительских цен в России за июнь;

- Отчет по рынку труда в США за июнь;

- Оптовые продажи в США за май.

9 июля:

- Индекс потребительских цен в Китае за июнь.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.