Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2160-2250п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в понедельник, вероятно, в широком диапазоне 2160-2250 пунктов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Мы не исключаем, что акции "Газпрома" могут приостановить свое снижение в понедельник, сбрасывая перепроданность, однако весомых поводов для роста котировок бумаг пока не наблюдаем", - пишет эксперт в комментарии.

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