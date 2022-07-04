Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых сигналов

Москва. 4 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американский фондовый рынок завершил сессию в пятницу, первый торговый день третьего квартала, ростом основных индикаторов, которые восстановились после потерь в начале торгов в преддверии длинных выходных. Биржи США закрыты в понедельник по случаю празднования Дня независимости. Участники рынка в пятницу оценивали статистические данные и свежую порцию корпоративных новостей. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне упал до 53 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние два года. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54,9 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,88%, причем его значение увеличилось впервые за четыре сессии. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,9%. В то же время австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК вырос на 1,1% после снижения по итогам трех предыдущих торгов.

В свою очередь нефтяные котировки умеренно повышаются в понедельник утром после роста по итогам предыдущей недели. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:35 МСК в понедельник составила $112,21 за баррель, что на 0,52% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 2,4%, до $111,63 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $108,96 за баррель, что на 0,49% выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов выросла на 2,5%, до $108,43 за баррель.

Цены на нефть в этом году достигали многолетних максимумов, цена Brent в марте превышала $140 за баррель, однако в последние недели котировки снизились до текущих уровней на фоне беспокойства рынка по поводу перспектив экономического роста в будущем и даже рисков рецессии, которые могут подорвать спрос на нефтепродукты. В то же время сохраняющиеся опасения недостаточного предложения на фоне признаков растущей экономической активности в Китае поддерживают настроения на нефтяном рынке. Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе. Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,385 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,81 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 июля вырос на 0,12% по отношению к четвергу и составил 107,51 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, поднявшись до 781,23 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "СТМ-001Р-01" (+0,95%), "Европлан-001Р-01" (+0,57%) и "ГТЛК-001Р-15" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-13" (-0,5%), "Сегежа Групп-002P-01R" (-0,18%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") полностью разместил выпуск жилищных социальных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-19 объемом 6,7 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. По итогам маркетинга размер премии к ключевой ставке Банка России составил 0,65%. Длительность 1-го купона составит 3 месяца, остальные купоны ежемесячные с датами выплат 28-го числа каждого месяца. Ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Для 1-го купона ключевая ставка ЦБ будет зафиксирована на уровне 9,5% годовых на протяжении всего купонного периода. Таким образом, ставка 1-го купона составит 10,15% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет, ожидаемая дюрация - около 3 лет. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.

АО "СИБУР холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 15 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года на уровне 9,15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,47% годовых. Длительность 1-13-го купонов - квартал, 14-го купона - 109 дней. Сбор заявок на выпуск прошел 30 июня. Техразмещение запланировано на 8 июля. Данный выпуск станет первым займом, размещенным в рамках программы облигаций эмитента на 25 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 10,25% годовых. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе 2018 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,5% годовых. Ставка 2-20-го купонов рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, плюс маржа, равная 0,75 процентного пункта. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода. Бонды имеют квартальные купоны, предусмотрена 5-летняя оферта.

АО "ДОМ.РФ" сообщает о корректировке значения ставки 26-го купона облигаций серии А15 с 22,5% годовых на 20% годовых, возмещение разницы НКД по сделкам госкорпорация рассмотрит в индивидуальном порядке, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года по ставке 13,25% годовых. Начиная со 2-го купона, величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых, но не более 20% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

ООО "Калита" (Омск) допустило технический дефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,204 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательств эмитент указывал - отсутствие денежных средств в необходимом объеме. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 750 млн рублей с погашением в 2023-2025 годах. Купоны по всем выпускам ежемесячные. На текущий момент по всем трем выпускам облигаций компании в обращении уже зарегистрированы неисполнения обязательств.