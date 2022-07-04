Индекс Мосбиржи откроет торги понедельника в диапазоне 2185-2230п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, с изменением в пределах 1%, в диапазоне 2185-2230 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"После открытия со сдержанным отклонением индекс Мосбиржи с большой степенью вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неопределенное утреннее состояние внешнего фона. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2180, 2160 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2240, 2260 пунктов", - отмечает эксперт в комментарии.

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