Возможно восстановление рынка акций РФ в понедельник - BCS Express

Возможно восстановление российского рынка акций на торгах в понедельник на фоне замедления распродаж в бумагах "Газпрома" и оптимизма по другим "голубым фишкам" в конце прошлой недели, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Пятничный фактор мог сдерживать активность покупателей, которые еще не вполне "переварили" последствия обвала в прошлый четверг четверг. В понедельник восстановительный характер торгов может иметь более выраженный характер. Замедление распродаж в "Газпроме" и оптимизм по другим "голубым фишкам" дают повод рассматривать позитивные сценарии, - отмечает аналитик в обзоре. - Индекс Мосбиржи в конце прошедшей недели не смог развить полноценный отскок, но поддержка в районе 2170 пунктов осталась в силе. Подъем выше 2240 пунктов может сигнализировать о выходе из зоны перепроданности и дать начало новой растущей волне в рамках торгового диапазона мая-июня. Первой целью движения может стать верхняя граница 2450-2500 пунктов".

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