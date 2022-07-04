Фондовые индексы РФ могут продолжить снижение в ближайшее время - "Локо-Инвест"

Российские фондовые индексы могут продолжить снижение в ближайшее время, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Рынок акций РФ обвалился вслед за "Газпромом" и переосмыслением фактора дивидендов (с даты возобновления торгов он удерживал рынок от снижения, но "последний оплот" пал). Невозможность адекватно прогнозировать деятельность компаний - негативный фактор для рынка, где доминируют розничные инвесторы. Металлурги активно страдают от санкций и крепкого рубля, прибыли нефтегазовых госкомпаний будут преимущественно изыматься в бюджет, а частных компаний - оставаться у них как страховка от шоков, а не источник будущего роста. Поэтому допускаем дальнейшее снижение фондовых индексов", - пишет эксперт в комментарии.

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