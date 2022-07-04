Риски ослабления рубля будут оказывать давление на рынок ОФЗ на текущей неделе - ПСБ

Риски ослабления рубля будут оказывать давление на рынок рублевых гособлигаций на текущей неделе, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Фокус внимания инвесторов на текущей неделе - данные по недельной инфляции в РФ, а также решения правительства РФ относительно использования дополнительных нефтегазовых доходов для покупок валюты. Возобновлении валютных интервенций или другие меры правительства по ослаблению рубля будут сдерживать темпы возврата инфляции к 4%-ной цели, а значит, и потенциал снижения ключевой ставки ЦБР на ближайших заседаниях. Риски ослабления рубля на текущей неделе могут вернуть доходность ОФЗ срочностью более 5 лет ближе к 9% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

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