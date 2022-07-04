Brent - $111,61 за баррель

Фондовые индексы США закрылись ростом в пятницу. Фондовые индексы крупнейших государств АТР демонстрируют разнонаправленные изменени на торгах в понедельник. Нефтяные котировки слабо снижаются понедельник утром.

Американский фондовый рынок завершил сессию в пятницу, первый торговый день третьего квартала, ростом основных индикаторов, которые восстановились после потерь в начале торгов в преддверии длинных выходных.

Биржи США закрыты в понедельник по случаю празднования Дня независимости.

Участники рынка в пятницу оценивали статистические данные и свежую порцию корпоративных новостей.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне упал до 53 пунктов по сравнению с 56,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Это минимальный уровень за последние два года. Эксперты в среднем ожидали менее значительного снижения - до 54,9 пункта, согласно данным Trading Economics.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

Американский производитель чипов памяти Micron Technology (SPB: MU) Inc. увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале 2022 года в 1,5 раза, выручку - на 16%, однако компания дала не оправдавший ожидания аналитиков прогноз на текущий квартал. Акции компании по итогам торгов подешевели на 2,95%.

Бумаги Kohl''s Corp. рухнули на 19,64%. Американский ритейлер подтвердил, что остановил переговоры с холдингом Franchise Group Inc. по вопросу продажи бизнеса. Кроме того, компания ухудшила прогноз выручки на второй финансовый квартал, сославшись на уменьшение потребительских расходов на фоне высокой инфляции.

Тем временем акции автопроизводителя General Motors (SPB: GM) Co. подорожали на 1,35%, хотя компания разочаровала инвесторов своим прогнозом прибыли на второй квартал текущего года на фоне нехватки полупроводниковых компонентов.

Котировки акций McDonald''s Corp. (SPB: MCD) выросли на 2,5%, Coca-Cola Co. (SPB: KO) - на 2,4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 2,3%. Рост этих бумаг способствовал подъему индекса Dow Jones Industrial Average.

Значение Dow Jones по итогам торгов в пятницу увеличилось на 1,05% - до 31097,26 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 1,06% - до 3825,33 пункта.

Nasdaq Composite набрал 0,9% и составил 11127,85 пункта.

Между тем по итогам недели все три индикатора продемонстрировали снижение: Dow Jones потерял 1,3%, S&P 500 - 2,2%, Nasdaq - 4,1%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе торгов в понедельник демонстрируют разнонаправленные изменения.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:34 МСК вырос на 0,8%, причем его значение увеличилось впервые за четыре сессии.

В число лидеров повышения котировок входят акции генерирующих компаний на фоне опасений относительно возможности энергетического кризиса в стране, сообщает Trading Economics. Так, бумаги Tokyo Electric Power подскочили на 12,4%, Kansai Electric Power Co. - на 3,3%.

Помимо этого поднимается стоимость инвестиционно-технологической Softbank Group (2,5%), производителя потребительской электроники Sony (1,9%), автомобильных Nissan Motor (0,3%) и Toyota Motor (1,9%).

Цена акций Workman Co. подскочила на 10,5% после того, как ритейлер сообщил о повышении сопоставимых продаж в июне на 14% относительно того же месяца прошлого года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК поднялся на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на 0,2%.

Лидерами падения котировок на Гонконгской фондовой бирже выступают акции производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. (7%), а также биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (3,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings (0,9%), автомобильных компаний BYD (0,4%) и Geely (3,4%).

При этом повышается стоимость интернет-ритейлеров JD.com Inc. (3,4%) и Alibaba Group Holding Ltd. (1,3%).

Цена бумаг China Renaissance Holdings взлетела на 7,1%, после того как крупнейший частный инвестбанк в Китае объявил о намерении выкупить свои акции на сумму 300 млн гонконгских долларов ($38,2 млн).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:24 МСК снизился на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics Co. выросла на 1,1%, автопроизводителя Hyundai Motor - упала на 2,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:25 МСК вырос на 1,1% после снижения по итогам трех предыдущих торгов.

Оптимизм инвесторов поддерживают ожидания, что ЦБ Австралии поднимет базовую ставку на заседании во вторник для сдерживания инфляции. Аналитики ждут ее повышения на 0,5 процентного пункта.

Котировки акций крупнейших банков страны растут: Commonwealth Bank - на 0,7%, National Australia Bank - на 0,9%, Westpac - на 1,2%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,4%.

Бумаги Whitehaven Coal дорожают на 2,8% на новости о запуске производиетлем угля программы buyback объемом 550 млн австралийских долларов ($375 млн).

Нефтяные котировки слабо снижаются утром в понедельник после роста по итогам предыдущей недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК в понедельник составляет $111,61 за баррель, что на $0,02 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,6 (2,4%), до $111,63 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,37 за баррель, что на $0,06 (0,06%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в пятницу стоимость этих контрактов выросла на $2,67 (2,5%), до $108,43 за баррель.

Стоимость Brent за минувшую неделю поднялась на 2,3%, WTI подорожала на 0,8%, согласно данным Dow Jones Market Data.

Цены на нефть в этом году достигали многолетних максимумов, цена Brent в марте превышала $140 за баррель, однако в последние недели котировки снизились до текущих уровней на фоне беспокойства рынка по поводу перспектив экономического роста в будущем и даже рисков рецессии, которые могут подорвать спрос на нефтепродукты.

В то же время сохраняющиеся опасения недостаточного предложения на фоне признаков растущей экономической активности в Китае поддерживают настроения на нефтяном рынке.

Трейдеры на прошлой неделе активно следили за очередной встречей министров стран ОПЕК+. Нефтяной альянс принял решение подтвердить ранее намеченный план увеличения квот нефтедобычи на 648 тыс. баррелей в сутки в августе.

Между тем в этом месяце президент США Джо Байден отправится на Ближний Восток для обсуждения с Саудовской Аравией и ОАЭ возможностей более активного наращивания нефтедобычи.

Дополнительным драйвером роста на прошлой неделе выступило и то, что Ливийская нефтегазовая корпорация (NOC) подтвердила объявление форс-мажора на терминалах Асидра и Рас-Лануф и месторождении Аль-Фил с сохранением форс-мажора на терминалах Брега и Зуейтина. Компания сообщила, что экспорт нефти снизился на 865 тыс. б/с по сравнению с обычными значениями.