Бумаги ФосАгро, скорее всего, будут торговаться хуже рынка в понедельник утром - BCS Express

Бумаги "ФосАгро", скорее всего, будут торговаться "хуже рынка" в понедельник утром на новости об отказе собрания акционеров эмитента от выплаты дивидендов за 2021 год, сообщается в комментарии BCS Express.

Собранием акционеров "ФосАгро" не принято решение об утверждении распределения прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2021 года, констатируют аналитики. При этом компания отмечает, что совет директоров может вернуться к обсуждению вопроса о дивидендах в скором времени.

"Новость негативна для бумаг "ФосАгро". Сообщение появилось в пятницу уже после закрытия торгов на Мосбирже, поэтому в понедельник утром бумаги могут выглядеть "хуже рынка", - указывают эксперты инвесткомпании. - При этом отказ от выплат нельзя назвать неожиданным, так как ранее эмитент отложил вопрос о промежуточных дивидендах на неопределенный срок. Сгладить эффект на акции должно намерение СД рассмотреть вопрос о дивидендах на ближайших заседаниях. Пока нет понимания, за какой период будут рассматриваться выплаты, возможно, это те самые промежуточные выплаты в 2022 году, которые ранее были отложены. Факт возможности распределения дивидендов должен сдерживать продавцов от активных действий, но нельзя полностью исключать вариант, что в рамках решения СД может рекомендовать не выплачивать дивиденды".

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