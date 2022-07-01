Рынок акций РФ в конце июня рухнул на бумагах "Газпрома", лишившего инвесторов дивидендов

Рынок акций РФ в конце июня обвалился к уровням 2-месячной давности на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, новых антироссийских санкций Запада, а также обвалившихся бумаг "Газпрома", акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год. Индекс МосБиржи в конце недели упал в район 2200 пунктов, индекс РТС откатился ниже 1300 пунктов.

По итогам торгов с 27 июня по 1 июля индекс МосБиржи снизился на 7,7% и составил 2206,61 пункта, индекс РТС потерял 9,8% и достиг 1276,55 пункта на фоне роста доллара до 54,6 руб./$1 (+1,2 рубля, на неделе курс опускался к 50 руб./$1), при этом цена сентябрьской нефти Brent выросла до $110,8 за баррель (+1,7%).

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2417 пунктов по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, лидировали бумаги финансовых компаний; просели акции золотодобытчиков на фоне новых антироссийских санкций стран G7 (обсуждался запрет на импорт российского золота в страны "большой семерки" и ЕС). В связи с ситуацией вокруг Украины Япония приняла решение о расширении санкционного списка в отношении российских представителей и предприятий.

Сентябрьская нефть Brent превысила $111 за баррель на сигналах ослабления инфляционного давления в США и новостях от ОПЕК+. Эксперты ОПЕК+ снизили оценку профицита нефти на мировом рынке по базовому сценарию в 2022 году с 1,4 млн б/с, предполагавшихся месяц назад, до 1 млн б/с. Анализ предполагает, что во II и III кварталах текущего года будут дополнительно высвобождены 282,7 млн баррелей стратегических нефтяных запасов (SPR).

Выросли акции "Соллерса" (+7,7%) на фоне известий, что основной владелец ПАО "Соллерс Авто" (76,7%) Вадим Швецов вышел из автомобильного бизнеса, продав контролирующую долю топ-менеджерам группы.

Во вторник рынок акций РФ продемонстрировал смешанную динамику blue chips и индексов на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (сентябрьская Brent поднялась до $114 за баррель), а также новых антироссийских санкций Запада. Индекс РТС превысил 1465 пунктов, обновив максимум с 18 февраля за счет укрепления рубля, ралли бумаг "Сургутнефтегаза" (+17,4%) и расписок TCS Group (+15,3%). Индекс МосБиржи просел ниже 2410 пунктов.

Канада ввела новые санкции против России, под них подпали 6 физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ. США ввели новые санкции против почти 60 человек и несколько десятков российских компаний, в том числе против "Ростеха" и "Объединенной авиастроительной корпорации", также ввели запрет на импорт золота из России с 28 июня.

В среду рынок акций РФ снизился на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, индекс МосБиржи опустился ниже 2380 пунктов, лидерами отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-7,3%) и девелоперов после недавнего ралли. Индекс РТС упал до 1413 пунктов из-за отскока доллара вверх на фоне ряда заявлений чиновников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Российские власти готовы отменить репатриацию валютной выручки, приравняв ее к обнуленной обязательной продаже этой выручки, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на съезде РСПП. Минэкономразвития РФ ожидает дефляцию в июне, считает эту тенденцию устойчивой, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде РСПП. Банк России по-прежнему видит возможность для снижения ключевой ставки, но отмечает изменчивость ситуации и лаги во влиянии решений по денежно-кредитной политики (ДКП) на экономику. Регулятору следует оценивать кредитные условия, условия по депозитам с учетом этих лагов, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде РСПП.

Набиуллина также отметила, что стремление искусственно вернуть курс рубля на уровни, которые были при старых условиях, чревато рисками девальвации. Бюджетное правило - инструмент стабилизации курса, нужно возвращаться к нему, детали обновленной конструкции подлежат обсуждению, заявила глава ЦБ РФ.

Великобритания ввела санкции против Потанина в связи с приобретением Росбанка, против нового инвестора ХКФ Банка Тырышкина, а также угольной группы "Колмар" и ее основного владельца Анны Цивилевой.

В четверг рынок акций РФ упал вслед за обвалившимися бумагами "Газпрома" (-30,5%, до 207 рублей), акционеры которого решили не выплачивать рекордные дивиденды за 2021 год. Эти негативные новости финализировали общее падение рынка с начала года из-за антироссийских санкций Запада в связи с военной операцией России на Украине. Индекс МосБиржи обвалился в район 2205 пунктов, индекс РТС - до 1345 пунктов. По итогам полугодия индекс МосБиржи упал почти на 42%, индекс РТС потерял около 16%, доллар подешевел на 23,19 рубля.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов так прокомментировал ситуацию: "Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере". Ранее предлагалось, что "Газпром" за 2021 год выплатит по 52,53 руб. на акцию (всего 1,244 трлн рублей).

Нефть Brent откатилась в район $109 за баррель.

В пятницу утром рынок акций РФ сохранил нисходящий импульс на бумагах "Газпрома" (-7%), индекс МосБиржи падал до 2165 пунктов - минимума с 24 февраля. Однако затем рынок скорректировался вверх во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (+4,5%), "Роснефти" (+3,6%) и Сбербанка (+3,8%), индекс МосБиржи превысил 2200 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1300 пунктов на фоне ослабления рубля.

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Учитывая выплату дивидендов по итогам I полугодия 2021 года, суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41,66 руб. (общая сумма выплат - 441,5 млрд руб., что соответствует 50% чистой прибыли по МСФО).

"Сургутнефтегаз" отказался от моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами. Таким образом, "Сургутнефтегаз" сохранил право выплачивать дивиденды или проводить buyback.

В период с 27 июня по 1 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции "Газпрома" (-35%), "МРСК Урала" (-21%), ПАО "Россети Центр" (-17%); лучше рынка оказались бумаги "Сургутнефтегаза" (+12%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+10%), АФК "Система" (+10%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде июля по-прежнему будут определять геополитические новости вокруг конфликта РФ-Украина, санкционные действия Запада, выходящая статистика и корпоративные новости. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2300 пунктов, для индекса РТС - 1200-1400 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".